St. Petersburg'da 7. Etnospor Forumu: Barış İçin İş Birliği Vurgusu

St. Petersburg'daki 7. Etnospor Forumu'nda Barış Teması İşlendi

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 7. Etnospor Forumu'nda önemli mesajlar verdi. Forumda barış ve uluslararası iş birliğine olan inancını dile getirerek, "Eğer hepimiz barış içinde birlikte çalışabilirsek, bunun kesinlikle mümkün ve başarılabilir olduğuna inanıyorum," dedi.

Forumda Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Forumun akşam yemeği etkinliği, Rusya Spor Bakanı Mikhail Degtyarev ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bu önemli organizasyona Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de katıldı.

Yöresel Gösterilerle Sona Erdi

Etkinlik, geleneksel Rus dansları ve şarkılarıyla zenginleşti. Forum, "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla 75 ülkeden katılımcıyı bir araya getirerek iki gün sürecek diğer etkinliklerin ve oturumların hazırlığını yapıyor.

Geleneksel Sporların Geleceği Tartışılacak

Bu forum, geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerine odaklanarak, bu alandaki gelişim ve sürdürülebilirlik konularını masaya yatıracak. St. Petersburg'daki forum, bölge barışının önemine vurgu yaparak, katılımcıları bir araya getiren değerli bir platform olma özelliği taşıyor.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenelenen ve Anadolu Ajansı'nın 'Global İletişim Ortağı' olduğu 7. Etnospor Forumu'nun akşam yemeği etkinliğinde konuşma yaptı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenelenen ve Anadolu Ajansı'nın 'Global İletişim Ortağı' olduğu 7. Etnospor Forumu'nun akşam yemeği etkinliğinde konuşma yaptı.