Süper Lig 2024-2025 Sezonu Açılış Golü Joelson Fernandes'ten

Sezonun İlk Golü Hataysporlu Joelson Fernandes'ten

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, Atakaş Hatayspor ile Galatasaray arasında gerçekleştirilen açılış maçı ile başladı. Bu heyecan verici karşılaşma, RAMS Park'ta gerçekleşti.

Açılış Maçının Detayları

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci yarının 52. dakikasında konuk takım Hatayspor, Joelson Fernandes'in attığı gol ile öne geçti. Bu gol, aynı zamanda sezonun açılış golü olarak tarihe geçti.

İlk Sarı Kart

Portekizli futbolcunun 56. dakikada gördüğü sarı kart da kayıtlara sezonun ilk kartı olarak geçti. Bu, futbolseverler için 2024-2025 sezonunun ilk önemli anlarından biri oldu.