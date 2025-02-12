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Süper Lig Takımları 58 Transferin 33'ünü Yurt Dışından Gerçekleştirdi

Süper Lig takımları, ikinci transfer döneminde 58 transferin 33'ünü yurt dışından yaptı. En fazla transfer Galatasaray, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'dan geldi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:05
Süper Lig Takımları 58 Transferin 33'ünü Yurt Dışından Gerçekleştirdi

Süper Lig'de Yurt Dışı Transfer Rüzgarı

Trendyol Süper Lig takımları, 58 transferin 33'ünü yurt dışından gerçekleştirdi. İkinci transfer ve tescil döneminde yapılan bu transferlerin büyük bir kısmı, kulüplerin uluslararası oyuncu arayışlarını gözler önüne seriyor.

En Fazla Transfer Yapan Takımlar

Bu dönemde yurt dışından en fazla futbolcuyu dörder transferle Galatasaray, Fenerbahçe ve Gaziantep FK gerçekleştirdi. Bu durum, kulüplerin kadrolarını güçlendirme çabalarının bir belirtisi olarak değerlendiriliyor.

Yurt dışı transferlerinde yapılan tercihlerin, hem oyuncuların performansı hem de takımların hedefleri üzerinde önemli bir etki yaratması bekleniyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Süper Lig takımları, transfer döneminde yapmış oldukları seçimlerle dikkat çekiyor ve ligdeki rekabeti artırmayı hedefliyor.

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