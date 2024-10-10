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Taha Akgül'den Türkiye Güreş Federasyonu için Altyapı Vurgusu

Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığında altyapıya yönelik hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:47
Taha Akgül'den Türkiye Güreş Federasyonu için Altyapı Vurgusu

Taha Akgül’den Güreş Kulüplerine Destek Çağrısı

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski güreşçi Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlık adaylığında altyapı konusuna öncelik vereceğini belirtti. Akgül, güreş kulüplerinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Güreş kulüplerine desteğin artması gerekiyor, temel problemlerden bir tanesi bu,” ifadelerini kullandı.

2028 Hedefi ve Altyapı Yatırımları

Akgül, Sivas'ın Zara ilçesinde güreşçilerle bir araya gelerek, Türk güreşinin her dönemini başarı ile geçirdiğine değindi. Altyapıda genç sporcular için 2032 hedefi oluşturacaklarını belirten Akgül, bu süreçte mevcut şampiyonların desteğiyle Los Angeles 2028 Olimpiyatları’na hazırlık yapacaklarını ifade etti.

Sponsorluk ve Destek Yetersizliği

Akgül, altyapının güçlendirilmesi için güreş kulüplerinin sayısının artırılmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. "Herkes Rıza Kayaalp ve Taha Akgül kadar şanslı değil. ... Kulüp sayımız artarsa, o çocuklarımız güreşi bırakmadan devam edebilir," diyerek gençlık ve sporun desteğinin önemine dikkat çekti.

Güreş Eğitim Merkezleri Üzerine Planlar

En iyi antrenörleri kritik illere yerleştirmenin planlandığını belirten Akgül, "Güreşin başarısı bana göre güreş eğitim merkezlerinden geliyor. ... İnşallah onu da düzelteceğiz,” şeklinde konuştu.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, 9 Kasım Cumartesi günü Ankara'da yapılacak. Eğer ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı 10 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Güreş Federasyonunun olağan seçimli genel kurulunda başkanlık için yarışacak olimpiyat...

Türkiye Güreş Federasyonunun olağan seçimli genel kurulunda başkanlık için yarışacak olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli sporcu Taha Akgül (solda), Sivas'ın Zara ilçesinde güreşçilerle bir araya geldi. Akgül'ün ziyaretine milli güreşçi Rıza Kayaalp de (sağ 2) eşlik etti. Akgül, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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