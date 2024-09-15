TFF 2. Lig 3. Hafta Maçlarının Sonuçları

TFF 2. Lig 3. Hafta Maçları Tamamlandı

TFF 2. Lig'de üçüncü hafta geride kaldı, heyecan dolu mücadeleler sonucunda önemli sonuçlar alındı. İki grup halinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar ise dikkat çekti.

Beyaz Grup Sonuçları

İskenderunspor - Fethiyespor: 0-1

- Fethiyespor: Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK - Kırklarelispor: 1-0

- Kırklarelispor: Altınordu - E Koleji Isparta 32: 2-0

- E Koleji Isparta 32: Sarıyer - Kepezspor: 1-1

- Kepezspor: Batman Petrolspor - Tuzlaspor: 2-0

- Tuzlaspor: Afyonspor - İnegölspor: 0-1

Kırmızı Grup Sonuçları

Motolux 68 Aksarayspor - Karaman FK: 1-1

- Karaman FK: Merkür Jet Erbaaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-3

- Beyoğlu Yeni Çarşı: Arnavutköy Belediyespor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 3-2

- Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: Somaspor - Bucaspor 1928: 0-1

- Bucaspor 1928: Menemen FK - Belediye Derincespor: 1-0

- Belediye Derincespor: Giresunspor - Artı Değer Vanspor FK: 1-1

Bu sonuçlarla birlikte ligdeki rekabetin daha da alevlenmesi bekleniyor. Takımlar, bir sonraki hafta için hazırlıklarına devam edecek.