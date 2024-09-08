Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TFF 3. Lig İlk Haftası Sonuçlandı

TFF 3. Lig'de sezonun ilk haftasında heyecan dolu maçlar geride kaldı. İşte alınan sonuçlar.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 21:24
TFF 3. Lig İlk Haftası Sonuçlandı

TFF 3. Lig İlk Haftası Sonuçları

TFF 3. Lig'in ilk haftası, bugün gerçekleştirilen karşılaşmalarla tamamlandı. Takımların performansları ve maç sonuçları taraftarlar tarafından merakla bekleniyordu.

1. Grup Sonuçları

  • Tokat Belediye Plevnespor - Belediyesi Kütahyaspor: 0-1
  • Ergene Velimeşespor - Silifke Belediyespor: 1-2
  • Anadolu Üniversitesi - Kuşadasıspor: 1-0
  • Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Bulvarspor: 4-0

2. Grup Sonuçları

  • Smart Holding AŞ Çayelispor - Silivrispor: 0-0
  • Amasyaspor - Muğlaspor: 1-2
  • Balıkesirspor - Fatsa Belediyespor: 4-1

3. Grup Sonuçları

  • Osmaniyespor - 52 Orduspor FK: 1-1
  • Yozgat Belediyesi Bozokspor - Alanya 1221: 1-1
  • 1923 Mustafakemalpaşaspor - Çankayaspor: 2-0
  • Küçükçekmece Sinopspor - Pazarspor: 1-1

4. Grup Sonuçları

  • Sebat Gençlikspor - Polatlı 1926 Spor: 2-0
  • Mardin 1969 Spor - Niğde Belediyespor: 2-1
  • Turgutluspor - Bursa Nilüfer Futbol SK: 1-2
  • Orduspor 1967 - Edirnespor: 4-0

Sezonun ilk haftası, özellikle 1. Grup'taki farklı skorlarla dikkat çekerken, takım performansları gelecekteki maçlar için büyük bir heyecan oluşturdu.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş’ten Yatırımcılara Kriz Uyarısı: O Tarihte Piyasalarda Kusursuz Fırtına Bekleniyor!

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

8 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

Öğrencilere Şok: MEB’den Yeni Sınav Kararı: 6, 7, 8, 9 ve 10. Sınıflar İçin Sınav Uygulaması Duyurusu

CarrefourSA’dan Dev Samsung Kampanyası: Galaxy Sxx Serisi Modelinde 7 Bin TL İndirim Fırsatı!

Migros’tan Zeytin ve Zeytinyağı Fiyatlarında Şok İndirim: Orkide Markalı Ürünlerde %50’ye Varan İndirim!

2 Bin 153 TL Nakit Karşılık Anında Hesabınızda! Başvuru Yapanlar 1 Ayda Bedava Kazanç Elde Ediyor

Carrefour'dan Büyük İndirim! Ayçiçek Yağı 500 TL Üzeri Alışverişte Büyük İndirim Fırsatı

9 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

8 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

TOKİ'den 2024 Yılında Dev Kampanya: 5.848 TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı! 240 Ay Vade ile Ödeme İmkanı

İslam Memiş’ten Yatırımcılara Kriz Uyarısı: O Tarihte Piyasalarda Kusursuz Fırtına Bekleniyor!