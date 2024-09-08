TFF 3. Lig İlk Haftası Sonuçlandı

TFF 3. Lig İlk Haftası Sonuçları
TFF 3. Lig'in ilk haftası, bugün gerçekleştirilen karşılaşmalarla tamamlandı. Takımların performansları ve maç sonuçları taraftarlar tarafından merakla bekleniyordu.
1. Grup Sonuçları
- Tokat Belediye Plevnespor - Belediyesi Kütahyaspor: 0-1
- Ergene Velimeşespor - Silifke Belediyespor: 1-2
- Anadolu Üniversitesi - Kuşadasıspor: 1-0
- Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Bulvarspor: 4-0
2. Grup Sonuçları
- Smart Holding AŞ Çayelispor - Silivrispor: 0-0
- Amasyaspor - Muğlaspor: 1-2
- Balıkesirspor - Fatsa Belediyespor: 4-1
3. Grup Sonuçları
- Osmaniyespor - 52 Orduspor FK: 1-1
- Yozgat Belediyesi Bozokspor - Alanya 1221: 1-1
- 1923 Mustafakemalpaşaspor - Çankayaspor: 2-0
- Küçükçekmece Sinopspor - Pazarspor: 1-1
4. Grup Sonuçları
- Sebat Gençlikspor - Polatlı 1926 Spor: 2-0
- Mardin 1969 Spor - Niğde Belediyespor: 2-1
- Turgutluspor - Bursa Nilüfer Futbol SK: 1-2
- Orduspor 1967 - Edirnespor: 4-0
Sezonun ilk haftası, özellikle 1. Grup'taki farklı skorlarla dikkat çekerken, takım performansları gelecekteki maçlar için büyük bir heyecan oluşturdu.