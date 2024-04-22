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TFF Bakanlığı için bir kişi daha adaylığını açıkladı: Uyanık’tan adaylık açıklaması geldi

Süper Lig’de yer alan Samsunspor’un eski başkanı olan İsmail Uyanık, TFF Başkanlık koltuğu için aday olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.04.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 15:42
TFF Bakanlığı için bir kişi daha adaylığını açıkladı: Uyanık’tan adaylık açıklaması geldi

Resmi olarak, 18 Temmuz’da yapılacağı duyurulan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimli genel kurulunda, başkanlık için aday olacağını açıklayan isimlerden birisi de Samsunspor’un eski başkanı olan İsmail Uyanık oldu.

Adaylığını resmi olarak duyuran İsmail Uyanık, yaptığı açıklamada “Furbol takımlarımızın borçlardan, iflastan kurtulması, milli takımın yeniden başarıya ulaşması, takımlarımızın gücünü yeninden Avrupa’da gösterebilmesi için inanlarla birlikte adaylığımı açıklıyorum” ifadelerini kullandı.

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