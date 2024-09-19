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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Anıtkabir Ziyareti

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Gaziler Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu ve özel deftere düşüncelerini yazdı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 15:41
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Anıtkabir Ziyareti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu anlamlı ziyaret, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle gerçekleşti.

Anıtkabir Ziyareti

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hacıosmanoğlu ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaştı. Burada bir çelenk bırakan Hacıosmanoğlu, ardından saygı duruşunda bulundu.

Özel Defterde Duygularını Paylaştı

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan TFF Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Atatürk,
Bağımsızlık mücadelesini bu millete ilham veren, çağdaş bir Türkiye'yi bizlere miras bırakan zatıalinizizi, silah arkadaşlarınızı, vatanımız için toprağa düşen şehitlerimizi ve gazilerimizi bugün saygı ve minnetle anıyoruz. Gösterdiğin hedefler doğrultusunda, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ve ülkemizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Hacıosmanoğlu, ayrıca şu cümlelerle devam etti:
"Bugün burada, senin huzurunda, bağımsızlığımızı, cumhuriyetimizi ve değerlerimizi koruma kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz. Zatıalinizin, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.' ilkesini şiar edinerek, sadece sportif başarıya odaklanan değil, aynı zamanda ahlaklı sporcular yetiştirmeye kararlıyız. Özellikle futbolda gençlerimizin önünü açarak şanlı tarihimize yaraşır bir şekilde dünyada iz bırakmak ve Türk milletinin gücünü bir daha göstermek en büyük arzumuzdur.
Ruhun şad olsun."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Hacıosmanoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Hacıosmanoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Hacıosmanoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Hacıosmanoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Hacıosmanoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Hacıosmanoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Hacıosmanoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Hacıosmanoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Hacıosmanoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Hacıosmanoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

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