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TFF Hukuk Müşavirliği'nden 6 Süper Lig kulübüne PFDK sevk kararı

TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da dahil olduğu 6 Süper Lig kulübünü farklı gerekçelerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 18:49
TFF Hukuk Müşavirliği'nden 6 Süper Lig kulübüne PFDK sevk kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor da farklı gerekçelerle disipline verildi.

Hukuk Müşavirliği ayrıca Trendyol 1. Lig'den Kocaelispor, Göztepe, Altay ve Erzurumspor ile Adanasporlu futbolcu Diakite ve Eyüpspor antrenörü Uğur Uçar'ı da disipline sevk etti.

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