TFF, Trendyol Süper Lig 15. Hafta VAR Kayıtlarını Yayınladı

TFF, Trendyol Süper Lig'in 15. Haftasındaki VAR Kayıtlarını Paylaştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında gerçekleşen maçların VAR kayıtlarını duyurdu. Özellikle, hakemlerin karar süreçlerini içeren kayıtlar, TFF'nin YouTube kanalından yayınlandı.

Sivasspor-Galatasaray Maçındaki Pozisyon

VAR kayıtlarında dikkat çeken bir pozisyon, Sivasspor oyuncusu Rey Manaj'ın Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale oldu. Kayıtlarda yer alan diyalogda şu ifadeler yer aldı:

VAR: Turgut hocam, sana potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum.

Hakem Turgut Doman: Başka bir açısı var mı? Tam bileğe mi basıyor, krampon var mı?

VAR: Gösteriyorum bir açı daha.

Hakem Turgut Doman: Ben, kararımda kalıyorum. Ayağı ile kramponuna bastığını görüyorum. Tamam.

VAR: Tamamdır, karar senin.

Trabzonspor-Kasımpaşa Maçındaki Penaltı

Bir diğer önemli inceleme, Trabzonspor ve Kasımpaşa mücadelesindeki penaltı pozisyonuydu. Kayıtlarda, hakemlerden Zorbay Küçük ile VAR arasındaki iletişim şöyleydi:

VAR: Zorbay hocam, topun içeride olup olmadığını kontrol ettim. 77 numaralı oyuncunun 94'e bir darbesi var. Potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Sana temas anında topun oyunda olduğunu ve teması göstereceğim.

Hakem Zorbay Küçük: Temas anında topun oyunda olduğunu gösteriyorsun değil mi?

VAR: Temas anı ve top çizgi üzerinde. Şimdi hareketin kendisini gösteriyorum.

Hakem Zorbay Küçük: Tek ekran yapar mısın? Topun oyunda olduğuna eminiz. Tamam. 77 numara sarı kart ve penaltı veriyorum.

Bu açıklamalar, maçların hakem kararlarını ve VAR uygulamalarının nasıl işlediğini daha şeffaf hale getiriyor. TFF, bu tür yayınlarla seyircinin kafasındaki soru işaretlerini gidermeyi hedefliyor.