THY Avrupa Ligi'nde 33. Haftanın Heyecanı Başlıyor

THY Avrupa Ligi'nde 33. Hafta Heyecanı Başlıyor

Basketbolun zirvesi THY Avrupa Ligi, yarın gerçekleştireceği karşılaşmalarla 33. hafta heyecanını yaşatacak. Fenerbahçe Beko, 3 Nisan'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanyol temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya gelecekken, Anadolu Efes ise 4 Nisan Cuma günü Kızılyıldız ile deplasmanda mücadele edecek.

Fenerbahçe Beko - Barcelona Maçı

Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonlarında mücadele eden güçlü takımlardan biri olarak Barcelona'yı ağırlayacak. Bu önemli maç, saat 20.45'te başlayacak. Sarı-lacivertliler, sezon boyunca elde ettikleri 22 galibiyet ile liderlik koltuğunda oturuyor.

Anadolu Efes - Kızılyıldız Maçı

Anadolu Efes, Kızılyıldız ile karşılaşmak üzere Belgrad Arena'ya konuk olacak. Maç, 4 Nisan Cuma günü TSİ 21.00'de başlayacak. Anadolu Efes, bugüne kadar sergilediği 18 galibiyet ile 6. sırada yer almakta.

Maç Programı

THY Avrupa Ligi 33. haftasında oynanacak diğer müsabakalar ise şu şekilde: