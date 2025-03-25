THY Avrupa Ligi'nin En İyi 25 Oyuncusu Açıklandı

THY Avrupa Ligi tarihinin en iyi 25 oyuncusu arasında efsane isimler yer aldı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 16:47
THY Avrupa Ligi'nin En İyi 25 Oyuncusu Açıklandı

THY Avrupa Ligi Tarihinde Bir Dönüm Noktası

Basketbol dünyası, THY Avrupa Ligi tarihinin en iyi 25 oyuncusunu belirlemek için önemli bir adım attı. Organizasyon, listede yer alan oyuncuları duyurarak basketbolseverlerin dikkatini çekti.

Listede Yer Alan Efsaneler

THY Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre, Rudy Fernandez, Saras Jasikevicius, Shane Larkin, Manu Ginobili ve Kostas Sloukas gibi isimler, ligin en iyileri arasında gösterildi. Bu isimler, Avrupa basketboluna büyük katkılarda bulunmuş efsanevi oyunculardır.

Önceki yıllarda, Luka Doncic, Milos Teodosic, Dejan Bodiroga, Georgios Printezis, Walter Tavares, Dimitris Diamantidis, Mike James, Vasilije Micic, Anthony Parker, Sergio Rodriguez, Nando De Colo, Sergio Llull, Ramunas Siskauskas, Vassilis Spanoulis, Nikola Vujcic, Mike Batiste, Bogdan Bogdanovic, Kyle Hines, Juan Carlos Navarro ve Theo Papaloukas da bu prestijli listede yer almıştı.

Seçim Süreci

THY Avrupa Ligi'nde tüm zamanların en iyi 25 oyuncusunun seçimi, şampiyonluk yaşamış başantrenörler ve ligin en iyi oyuncularının %40, medya ile taraftarların ise %10'luk oy oranı ile yapılmıştır. Bu süreç, basketbolun en önemli isimlerini belirlemek üzere titizlikle gerçekleştirilmiştir.

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