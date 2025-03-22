TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u Deplasmanda Yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan Dorukta

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında TOFAŞ, Aliağa Petkimspor ile karşı karşıya geldi. Maç sonunda TOFAŞ, deplasmanda 95-88'lik skorla galip gelmeyi başardı.

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Bu zorlu karşılaşma, her iki takım açısından da büyük bir önem taşıyordu. TOFAŞ, bu galibiyetle ligdeki yükselişini sürdürürken, Aliağa Petkimspor ise evinde hayal kırıklığı yaşadı.

Sonuç, basketbolseverlerin ilgisini çeken bu mücadelede, TOFAŞ'ın yetenekli oyuncularının performansını bir kez daha ön plana çıkardı.