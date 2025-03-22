TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u Deplasmanda Yendi

TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'u 95-88'lük skorla mağlup etti.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 20:15
TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u Deplasmanda Yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan Dorukta

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında TOFAŞ, Aliağa Petkimspor ile karşı karşıya geldi. Maç sonunda TOFAŞ, deplasmanda 95-88'lik skorla galip gelmeyi başardı.

Maçın Detayları

Bu zorlu karşılaşma, her iki takım açısından da büyük bir önem taşıyordu. TOFAŞ, bu galibiyetle ligdeki yükselişini sürdürürken, Aliağa Petkimspor ise evinde hayal kırıklığı yaşadı.

Sonuç, basketbolseverlerin ilgisini çeken bu mücadelede, TOFAŞ'ın yetenekli oyuncularının performansını bir kez daha ön plana çıkardı.

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