Trabzon'da 2,5 Kilometrelik Rafting Parkuru Açıldı

Trabzon'da Rafting Heyecanı

Trabzon'un Hayrat ilçesi'nde ilk rafting parkuru, Yarlı Mahallesi'nden akan Yeniköy Deresi'nde faaliyete geçirildi. İlgili açılışta konuşan Vali Aziz Yıldırım, 2,5 kilometre uzunluğundaki parkurun ilerleyen dönemlerde 10 kilometreye çıkarılacağını duyurdu.

Turizmde Yeni Bir Destinasyon

Rafting parkurunun turizm açısından önemine dikkat çeken Yıldırım, "Şehrimizde rafting yapılabiliyor olması turizm açısından oldukça önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum," dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Hayrat için heyecan verici bir gün olduğunu belirterek, "Son yıllarda şehrimizin ekonomisine en önemli katkıyı sağlayan ve trendi yükselen alanımız turizm. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında turizm paydaşlarımızla beraber bu işe daha iyi vaziyet etmeye çalışıyoruz," şeklinde konuştu.

İstihdam Fırsatları

Hayrat Kaymakamı Selçuk Baş da, bölge turizmine katkı sunacak bu parkurda, önümüzdeki üç yıl içinde rehberler ve diğer personelle birlikte 80 kişinin istihdam edilmesinin hedeflendiğini aktardı.

İnşaatı yaklaşık 4 ay süren parkurun açılışı, İl Müftüsü Selami Aydın'ın dua etmesi ve kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Program, 20 kişilik bir grubun rafting yapmasıyla sona erdi.

Trabzon'da Hayrat ilçesinin Yarlı Mahallesi'nden geçen Yeniköy Deresi'nde ilk rafting parkuru oluşturuldu. Parkurun açılışı il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Trabzon'da Hayrat ilçesinin Yarlı Mahallesi'nden geçen Yeniköy Deresi'nde ilk rafting parkuru oluşturuldu. Parkurun açılışı il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.