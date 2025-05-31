Trabzon'da 3. Ultra Sümela Trail Heyecanı

3. Ultra Sümela Trail Trabzon'da Gerçekleşti

Trabzon'un doğal ve tarihi güzellikleri arasında düzenlenen Ultra Sümela Trail, bu yıl üçüncüsü ile 210 sporcunun katılımı ile yapıldı. Maçka ilçesindeki Altındere Vadisi Milli Parkı'nda organize edilen etkinlikte katılımcılar, Sporun Şehri Trabzon sloganı ile 61K, 22K ve 12K olmak üzere üç parkurda yarıştı.

Önemli İsimler Yarışta Yer Aldı

Etkinliğe SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da katılarak 22K parkurunda mücadele etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gibi önemli kurumların destekleri ile gerçekleşen bu organizasyon, Trabzon'un kültürel mirasını tanıtmayı ve Karadeniz'in zengin tarihini sporla harmanlayarak bölgeye yeni bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor.

Yarışın Kazananları

61K erkekler kategorisinde Kemal Kukul birinci oldu. Anton Kavtasev ikinci, Şakir Atmaca ise üçüncülüğü elde etti. Kadınlar 61K kategorisinde ise Tatiana Maksimova birinci, Cemile Çelik ikinci sırada yer aldı.

22K erkekler mücadelesinde Aykut Kırsay birinci olurken, Bülent Işık ikinci ve Cevdet Aydemir üçüncü olarak tamamladı. Kadınlar 22K kategorisinde Nilüfer Kemaloğlu birinci, Kübra Şen ikinci, ve Nihal Yüksel Yaylagül üçüncü sırayı aldı.

12K erkeklerde Tuncay Uzuner birinci, Emir Ayvaz ikinci ve Erhan Çalışkan üçüncü oldu. Kadınlar 12K kategorisinde Hava Terzi birinciliğe ulaşırken, Derya Samancı ikinci, Berna Köksal ise üçüncü oldu.

Ödül Töreni

Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde sporculara madalyaları takdim edildi. Bu tür etkinliklerin, sporu yaygınlaştırarak bölge turizmine katkıda bulunması bekleniyor.

Trabzon'un doğal ve tarihi zenginlikleri arasında düzenlenen Ultra Sümela Trail, 210 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Trabzon'un doğal ve tarihi zenginlikleri arasında düzenlenen Ultra Sümela Trail, 210 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.