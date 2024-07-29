Trabzon'da Para Yüzme ve Deaf Yüzme Türkiye Şampiyonası Start Aldı

Türkiye’nin Yüzme Şampiyonası Başladı

Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, Trabzon'da gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda düzenlenen bu önemli organizasyonda, 41 kulüpten toplam 93 sporcu ter dökecek. Bu sporcular arasında 77 bedensel engelli, 10 işitme engelli ve 6 özel sporcu yer alıyor.

Milli Sporcular da Müsabakalarda Yer Alacak

Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na hazırlanan milli yüzücüler, Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Turgut Aslan Yaraman, Umut Ünlü ve Meryem Nur Tunuğ gibi isimler de bu şampiyonada yer alacak. Milli sporcular, aynı zamanda Trabzon'da kamp yaparak, bu önemli organizasyon için hazırlandılar.

Gençlik ve Spor Müdürü'nden Açıklama

İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, her yıl Trabzon'da çeşitli yarışmalarla pek çok sporcuyu ağırladıklarını belirtti. Arıcıoğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yaklaşmakta olduğunu hatırlatarak, milli yüzücülerin Trabzon'daki kampından madalyalarla dönecekleri konusunda inancının tam olduğunu ifade etti.