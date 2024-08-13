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Trabzonspor, Arsenii Batahov ile uzun süreli bir sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Ukraynalı stoper Arsenii Batahov ile 4+1 yıllık sözleşme yaparak kadrosunu güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 23:22
Trabzonspor, Arsenii Batahov ile uzun süreli bir sözleşme imzaladı

Trabzonspor'dan Yeni Transfer

Trabzonspor, Ukrayna'nın genç stoperi Arsenii Batahov ile 4+1 yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp, resmi açıklamasında bu önemli transferin detaylarını paylaştı.

Resmi Açıklama

Trabzonspor'un futbol işletmeciliği birimi, Borsa İstanbul'a gönderdiği bildiride Batahov ile yapılan anlaşmanın, 2024/25 sezonunda 648,500 avro, 2025/26 sezonunda 680,500 avro, 2026/27 sezonunda 726,250 avro ve 2027/28 sezonunda 779,000 avro garanti ücreti içerdiğini belirtti.

Opsiyon Hakkı

Eğer Trabzonspor, sözleşmenin opsiyon hakkını kullanırsa, 2028-29 sezonunda futbolcuya 882,000 avro garanti ücret ödeneceği ifade edildi. Ayrıca, menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcunun brüt maaşının %4.8'inin verileceği kaydedildi.

Bu transferle birlikte Trabzonspor'un savunma hattının güçlenmesi hedefleniyor.

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