Trabzonspor, Avrupa Kupalarında 154. Maçına Çıkıyor

Trabzonspor, Avrupa Kupaları Seferine Devam Ediyor

Bordo-mavili ekip, yarın dünyanın önde gelen liglerinde mücadele eden İsviçre temsilcisi St. Gallen ile karşı karşıya gelecek. Bu forma altında Trabzonspor, Avrupa kupalarında 154. maçını oynayacak.

Geçmiş Performans

Trabzonspor, geride kalan 153 maçta 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 60 yenilgi aldı. Bu maçlarda 193 gol atıp, 208 gol yedi.

UEFA Konferans Ligi Deneyimi

Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi'nde St. Gallen ile oynayacağı bu maç ile birlikte 7. kez sahne alacak. İlk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımı ile eşleşti.

Basel Eşleşmeleri

Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihine bakıldığında Basel ile iki kez eşleşti. İlk eşleşme 2019-2020 sezonuna dayanırken, en son 2022-23 sezonunda karşı karşıya geldiler.

En Farklı Galibiyet

Karadeniz ekibi, Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetini 2007-2008 sezonunda Arnavutluk'un Vllaznia takımına karşı 6-0 ile elde etti.

Bu Sezonki Maçlar

Trabzonspor, bu sezon 5. Avrupa maçı için sahaya çıkacak. Önceki dört maçında 3 gol atıp, 3 gol yedi. St. Gallen karşısında avantaj sağlamayı hedefliyor.

Genel Performans Tablosu