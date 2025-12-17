Fenerbahçe, Olimpia Milano Deplasmanında — Euroleague 17. Hafta

Fenerbahçe, Olimpia Milano Deplasmanına Hazır

Euroleague’in 17. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın TSİ 22.30'da deplasmanda İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşılaşacak.

Lig Tablosu ve Son Durum

Sarı-lacivertliler, ligde 1 maçı eksik olmak üzere 15 maçta 9 galibiyet, 6 mağlubiyet ile 9. sırada yer alıyor. İtalyan ekibi ise 9 galibiyet, 7 mağlubiyet ile 10. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, son maçında evinde Yunan temsilcisi Panathinaikos'a 81-77 mağlup oldu ve 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Olimpia Milano ise son maçında Real Madrid'i 89-82 yendi.

27. Randevu

Fenerbahçe ile Olimpia Milano, Euroleague’de bugüne kadar 26 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 17 kez parkeden galip ayrılırken, İtalyan takımı 9 defa kazandı. Geçtiğimiz sezon iki ekip arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe, evinde 91-85 kaybederken; Milano’da ise 100-76lık skorla galip geldi.

İstatistiklerle İki Takım

Bu sezon Euroleague’de Fenerbahçe ortalama 80.3 sayı, 36.6 ribaund ve 16.5 asist ile oynuyor. Olimpia Milano ise 85.1 sayı, 34.1 ribaund ve 18.7 asist ortalamalarına sahip. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin 13.9, İtalyan ekibinde ise Shavon Shields 13.9 sayı ortalamalarıyla dikkat çekiyor.

Marko Guduric Eski Takımına Karşı

Kariyerinde iki farklı dönemde Fenerbahçe forması giyen ve Türkiye Ligi'ndeki 4 şampiyonluğunun yanı sıra geçen sezon Euroleague şampiyonluğu yaşayan Sırp oyuncu Marko Guduric, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacak. Guduric, bu sezon Olimpia Milano formasıyla Euroleague'de 14 maçta oynarken 9.0 sayı, 3.1 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları tutturdu.

FENERBAHÇE ERKEK BASKETBOL TAKIMI, EUROLEAGUE'İN 17. HAFTASINDA YARIN İTALYAN EKİBİ OLİMPİA MİLANO'YA KONUK OLACAK. (ARŞİV)