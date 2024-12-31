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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Yeni Yıl Mesajı

Ertuğrul Doğan, yeni yılda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak taraftarlara teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 17:13
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Yeni Yıl Mesajı

Trabzonspor'dan Yeni Yıl Mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında önemli ifadeler kullandı. Kulübün resmi internet sitesi üzerinden mesajını paylaşan Doğan, "Geçmişte olduğu gibi gelecekte de büyük bir azim ve kararlılıkla başarıya ulaşacak, her zorluğu aşacak güce sahibiz." dedi.

Taraftarın Önemi

Doğan, bu yolculukta taraftarların coşkusu, inancı ve desteğinin en büyük motivasyon kaynakları olduğunu vurgulayarak, "Yeni yılda, birlikte daha güçlü, daha kararlı ve daha azimli şekilde adımlarımızı atacağız." şeklinde konuştu.

Ayrıca, bu büyük ailenin her ferdine teşekkür eden Doğan, 2025 yılının sağlık, başarı, barış ve mutluluk dolu olmasını diledi. "Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum." diyerek mesajını sonlandırdı.

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