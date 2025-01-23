Trabzonspor, Edin Visca ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Trabzonspor, Edin Visca ile Yeni Sözleşme İmzaladı

Trabzonspor, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzattığı Edin Visca için imza töreni düzenledi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen törende kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Bosna Hersekli oyuncu, 1 yılı şarta bağlı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık bir sözleşme imzaladı.

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