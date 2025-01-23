Trabzonspor, Edin Visca ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Trabzonspor, Edin Visca ile Yeni Sözleşme İmzaladı
Trabzonspor, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzattığı Edin Visca için imza töreni düzenledi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen törende kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Bosna Hersekli oyuncu, 1 yılı şarta bağlı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık bir sözleşme imzaladı.
Kafkas: "30 Saniyede Anlaşmaya Vardık"
Kafkas, törende yaptığı konuşmada Edin Visca'nın sadece üst düzey bir futbolcu değil, aynı zamanda harika bir karaktere sahip olduğunu vurguladı. Kafkas, "Kendisine Trabzonspor ailesi ve Trabzon şehri olarak büyük bir sevgi ve saygı duyuyoruz""Sadece 30 saniye içinde karşılıklı olarak anlaşmaya vardık" Edin Visca, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve asbaşkan Zeyyat Kafkas’a teşekkür ederek, "Sözleşme uzatma görüşmemiz 30 saniye sürdü""Ben artık burada kendimi evimde hissediyorum" Visca, "Bundan sonra sahada ve saha dışında daha fazla sorumluluk alacağım""İnşallah hep birlikte çok güzel günler göreceğiz, yeniden kupalar kaldıracağız" İmza töreninin ardından Edin Visca, 100. resmi maçına100 numaralı çubuklu forma
Edin Visca: "Artık Burada Evimde Gibi Hissediyorum"
Yeni Sorumluluklar ve Hedefler
100. Maç Kutlaması
Edin Visca, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve asbaşkan Zeyyat Kafkas’a teşekkür ederek, "Sözleşme uzatma görüşmemiz 30 saniye sürdü""Ben artık burada kendimi evimde hissediyorum" Visca, "Bundan sonra sahada ve saha dışında daha fazla sorumluluk alacağım""İnşallah hep birlikte çok güzel günler göreceğiz, yeniden kupalar kaldıracağız" İmza töreninin ardından Edin Visca, 100. resmi maçına100 numaralı çubuklu forma
Visca, "Bundan sonra sahada ve saha dışında daha fazla sorumluluk alacağım""İnşallah hep birlikte çok güzel günler göreceğiz, yeniden kupalar kaldıracağız" İmza töreninin ardından Edin Visca, 100. resmi maçına100 numaralı çubuklu forma
İmza töreninin ardından Edin Visca, 100. resmi maçına100 numaralı çubuklu forma