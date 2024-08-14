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Trabzonspor, Rapid Wien ile Maç İçin Hazır

Trabzonspor, Rapid Wien ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 20:41
Trabzonspor, Rapid Wien ile Maç İçin Hazır

Trabzonspor'un Maç Hazırlıkları Sona Erdi

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Trabzonspor, yarın deplasmanda Rapid Wien ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bu önemli karşılaşma öncesinde son hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı Yönetiminde Antrenman

Allianz Stadyumu'nda gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık bir şekilde gerçekleştirildi. Antrenman, ısınma egzersizleri ile başlayıp, ardından dar alanda pas çalışmasıyla devam etti.

Taktik Çalışmalar Gizli

İdmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik çalışma yapılmasının planlandığı öğrenildi. Trabzonspor, Rapid Wien maçına dair son hazırlıklarını titizlikle sürdürerek, sahaya en iyi şekilde çıkmayı hedefliyor.

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