Trabzonspor, Samsunspor Maçı için Hazırlıklarını Çift Antrenmanla Sürdürüyor

Trabzonspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü gerçekleştireceği Reeder Samsunspor karşılaşması için hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Çalışmalar

Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde günün ilk antrenmanında spor salonunda kuvvet çalışması yaptı. Öğleden sonraki seansında ise oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışmaları ile devam etti.

Taktik ve Aerobik Koşu Üzerine Çalışmalar

Akşam antrenmanında, topa sahip olma çalışmaları ve aerobik koşu ile taktik antrenman yapıldı. Bordo-mavili ekip, maç hazırlıklarına yarın başka bir antrenmanla devam etmeyi planlıyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.