Trabzonspor'un Banza ile Gol Orucunu Bozdu: Son 5 Sezonun En Golcü Oyuncusu

Trabzonspor'da Banza Fırtınası!

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 kez ağları havalandıran Simon Banza, Trabzonspor'un son 5 sezondaki en golcü futbolcusu unvanını elde etti. Bordo-mavili takım, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-0 yenerek Banza'nın attığı gol ile moral buldu.

Sörloth'tan Sonra En Fazla Gol Atan Oyuncu

2019-2020 sezonunda 24 gol ile gol kralı olan Alexander Sörloth'tan sonra Banza, bordo-mavili takımda bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olma başarısını gösterdi. Öte yandan, 2020-2021 sezonunda Ekuban 10 gol, 2021-2022 sezonunda ise Cornelius 15 gol, Nwakaeme 13 gol, Djaniy ise 10 golle takımın en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

2022-2023 sezonunda 11 golle en golcü oyuncu Trezeguet olurken, 2023-2024 sezonunda Onuachu 15 golle takımda en fazla skor bulan isim oldu.

Banza'nın Gol Katkısı

Trabzonspor, Simon Banza'nın gol attığı 13 karşılaşmada 20 puan topladı. Bu maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Banza, TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Gaziantep FK ile oynanan maçlarda ikişer gol atarak takımına önemli katkı sağladı.

Özellikle ev sahibi olduğu TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Onvo Antalyaspor ve Net Global Sivaspor maçlarında galibiyet elde eden Trabzonspor, deplasmanda Göztepe, Reeder Samsunspor, Beşiktaş ve Galatasaray'a kaybederek sıkıntılı günler geçirdi.

Üç Büyükler Karşısında Etkili Performans

Simon Banza, sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan Fenerbahçe maçında 2 gol atarak dikkat çekti. Ayrıca, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olunan maçlarda da birer golle skora katkıda bulundu.

Gol krallığı yarışında 20 gol ile Galatasaraylı Victor Osimhen'in ardından üçüncü sırada yer alan Banza, 18 gol atan RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek'in de peşinde koşuyor.