Traktör Taraftarları İstanbul'da Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı

İran 1. Futbol Ligi'nde Tarihi An

İran 1. Futbol Ligi'nde (Pers Körfez Pro Lig) şampiyonluğa ulaşan Traktör takımının taraftarları, İstanbul'da büyük bir kutlama düzenledi.

Traktör'ün Şampiyonluğu

İran'da Türklerin en büyük ve en fazla taraftarı bulunan takımı Traktör, geçtiğimiz hafta tarihinde ilk şampiyonluğunu garantileyerek tarihi bir başarı elde etti.

İstanbul'da Kutlama Etkinliği

İstanbul'da yaşayan Traktör taraftarları, şampiyonluk sevincini yaşamak için Kağıthane'deki Sadabad Camisi önünde toplanarak, bir araya geldi. Taraftarlar, Traktör'ün ligin 29. haftasında sahasında Nessaci Mazenderan ile oynadığı maçın bir kısmını burada izleme imkanı buldu.

Coşku ve Eğlence

Traktör forması giyen birçok taraftar, Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıyarak kutlamalara katıldı. Marşlar ve şarkılar eşliğinde eğlencenin doruk noktasına ulaştığı etkinlikte, yöresel halk oyunları da sergilendi. Şampiyonluk sevincini doyasıya yaşayan taraftarlar, unutulmaz anlar yaşadı.

İran 1. Futbol Ligi'nde (Pers Körfez Pro Lig) şampiyonluğa ulaşan Traktör takımının taraftarları, İstanbul'da kutlama düzenledi.

İran 1. Futbol Ligi'nde (Pers Körfez Pro Lig) şampiyonluğa ulaşan Traktör takımının taraftarları, İstanbul'da kutlama düzenledi.