Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor ve Erzurumspor Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig 18. Haftasında Kritik Mücadele

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile Erzurumspor FK arasında oynanan karşılaşma, 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. İki takım da 3 puan almak için mücadele etti ancak sahada üstünlük sağlayamadı.

Mücadele Sonrası Değerlendirmeler

Her iki takımın da gol atma fırsatlarını değerlendiremediği bu maç, tribünlerdeki izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmadı. Central Hospital Ümraniyespor, bu sonuçla birlikte puan tablosundaki yerini korurken, Erzurumspor da zorlu bir deplasmandan bir puan alarak geri döndü.