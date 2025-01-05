DOLAR
35,36 0%
EURO
36,47 0%
ALTIN
2.999,46 0%
BITCOIN
3.447.804,77 1,1%

Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor ve Erzurumspor Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ümraniyespor ile Erzurumspor 0-0 berabere tamamlandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 15:59
Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor ve Erzurumspor Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig 18. Haftasında Kritik Mücadele

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile Erzurumspor FK arasında oynanan karşılaşma, 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. İki takım da 3 puan almak için mücadele etti ancak sahada üstünlük sağlayamadı.

Mücadele Sonrası Değerlendirmeler

Her iki takımın da gol atma fırsatlarını değerlendiremediği bu maç, tribünlerdeki izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmadı. Central Hospital Ümraniyespor, bu sonuçla birlikte puan tablosundaki yerini korurken, Erzurumspor da zorlu bir deplasmandan bir puan alarak geri döndü.

İLGİLİ HABERLER

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan Hamit Kaplan'a Anma Mesajı
2
İlkem Yapı Tarsus Spor, OGM Ormanspor'u Zorlu Bir Mücadelede Geçti
3
Sipay Bodrum FK ile Bellona Kayserispor Maçının İlk Yarısı 0-0 Beraberlikle Tamamlandı
4
Türk Telekom, Deplasmanda Yukatel Merkezefendi'yi Geçti
5
Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş: "Savunmada Disiplinli Oynayamadık"
6
Çanakkale'de Dostluk Maçı: Kepezspor ile Lapta Türk Birliği Berabere Kaldı
7
Antalyaspor'un Mağlubiyeti Üzgünlük Yarattı: Aurelio Açıklamalarda Bulundu

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü