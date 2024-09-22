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Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ve Antalyaspor İlk Yarıda Eşit Kaldı

Kasımpaşa ve Antalyaspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 17:52
Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ve Antalyaspor İlk Yarıda Eşit Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 6. Haftasında Kasımpaşa - Antalyaspor Maçı

Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşma daha geride kaldı. Kasımpaşa ile Antalyaspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İlk Yarıdaki Önemli Anlar

Maçın 16. dakikasında Barak'ın pasında Aytaç Kara, ceza sahası önünden etkili bir plase vuruşu yaptı ancak top yandan az farkla auta gitti. Bu pozisyon, Kasımpaşa'nın ilk tehlikeli ataklarından biriydi.

Devrenin sonlarına yaklaşırken, 45. dakikada bir diğer önemli an yaşandı. Barak'ın ceza sahasında sağladığı ara pasla Ben Ouanes, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ouanes'in sert vuruşunu kalecisi Piric başarılı bir şekilde çeldi ve ilk yarı golsüz sona erdi.

Karşılaşma boyunca iki ekip de pozisyon bulsalar da, ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Her iki takım da ikinci yarıda daha fazla saldırgan bir oyun sergilemek isteyecektir.

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