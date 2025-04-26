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Trendyol Süper Lig: Sipay Bodrum FK 1 - Reeder Samsunspor 2 (İlk Yarı)

Sipay Bodrum FK ile Reeder Samsunspor arasındaki maçın ilk yarısı, konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 21:03
Trendyol Süper Lig: Sipay Bodrum FK 1 - Reeder Samsunspor 2 (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında gerçekleşen Sipay Bodrum FK - Reeder Samsunspor maçı heyecan dolu anlara sahne oldu. İlk yarıyı konuk ekip Reeder Samsunspor, 2-1'lik üstünlükle kapattı.

Maçın başlama düdüğünden sadece 4 dakika sonra, sağ kanatta topu kapan Seferi, meşin yuvarlağı Bardhi'ye aktardı. Bardhi'nin pasına uygun şekilde hareket eden Ahmet Aslan, ceza sahası önünden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve durumu 1-0’a getirdi.

8. dakikada Reeder Samsunspor tarafından kullanılan serbest vuruşta, ceza sahasına yapılan ortada Seferi, kaleci Sousa ile topa yükselerek kolunun üstüyle müdahale etti. Hakem Yasin Kol, gelen uyarılar üzerine VAR monitörüne giderek pozisyonu inceledi ve topun Seferi'nin eline çarptığına hükmederek penaltı kararı verdi.

11. dakikada penaltı atışını kullanan Ntcham, topu ağlarla buluşturdu ve skoru eşitledi: 1-1.

Maçın ilerleyen dakikalarında, 29. dakikada Sipay Bodrum FK atağında Fredy'nin sert vuruşunda kaleci Okan Kocuk, topa hakim oldu. Ardından 30. dakikada Samsunspor'un sol kanattan yaptığı atakta, Emre Kılınç'ın ortasında Holse'nin dokunduğu meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı gitti.

38. dakikada gelen Samsunspor atağında, savunmanın arkasına sarkan Dimata, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve durumu 2-1’e getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Reeder Samsunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sipay Bodrum FK – Reeder Samsunspor, Grey Beton Bodrum...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sipay Bodrum FK – Reeder Samsunspor, Grey Beton Bodrum Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sipay Bodrum FK oyuncusu Taylan Antalyalı (5) ile Reeder Samsunspor oyuncusu Emre Kılınç (11) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sipay Bodrum FK – Reeder Samsunspor, Grey Beton Bodrum...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sipay Bodrum FK – Reeder Samsunspor, Grey Beton Bodrum Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sipay Bodrum FK oyuncusu Taylan Antalyalı (5) ile Reeder Samsunspor oyuncusu Emre Kılınç (11) mücadele etti.

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