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Türk Güreşçiler Dünya 17 Yaş Altı Şampiyonasında 3 Bronz Madalya Kazandı

Türkiye 17 yaş altı güreşçileri, dünya şampiyonasında 3 bronz madalya ile önemli bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 10:48
Türk Güreşçiler Dünya 17 Yaş Altı Şampiyonasında 3 Bronz Madalya Kazandı

Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türk Başarısı

Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türk milli takımı, önemli bir başarıya imza atarak 3 bronz madalya kazandı.

Organizasyon Detayları

Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen bu uluslararası organizasyonda, Türkiye'yi toplamda 30 sporcu temsil etti. Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıkladığı bilgilere göre, Türk sporcular gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çekti.

Bronz Madalya Kazanan Sporcular

Türk sporcular arasında kadınlar 61 kiloda Özdenur Özmez, erkekler serbest stil 65 kiloda Umut Talha Uslu ve erkekler serbest stil 71 kiloda Fatih Aydın, şampiyonada dünya üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti.

Bu başarı, Türkiye'nin güreş alanındaki gelişimini ve genç yeteneklerin uluslararası alandaki rekabet gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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