Turkish Airlines Open 2025 Pro-Am Turnuvası'nda Heyecan Doruğa Ulaştı

Antalya'da Pro-Am Turnuvası Büyük Bir Coşkuyla Gerçekleşti

Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open 2025 kapsamındaki ikinci Pro-Am turnuvası, Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Kulübü'nde yapıldı. Turnuvaya toplam 24 takım katıldı ve her takımda üç amatör golfçü, iki profesyonel golfçü ile birlikte birincilik için mücadele etti.

Birincilik Falcon Takımının

ABD'li Jordan Gumberg ve İskoç Connor Syme ile birlikte sahaya çıkan Hint oyuncular Sandeep Singh, Randeep Singh ve Santam Kaur'dan oluşan Falcon takımı, turnuvayı birinci olarak tamamladı. Falcon takımı, THY'nin Avrupa ülkelerine sunduğu business bilet ödülünü kazandı.

İkinci ve Üçüncü Takımlar

Profesyonel golfçüler Sean Crocker ve Johannes Veerman ile mücadele eden Turkish Airlines-6 takımı ikinci sırada yer aldı. Takımda amatör oyuncular Anıl Tetik, Abdullah Hazar ve Deniz Özdoğan bulunmaktaydı. Oyuncular, Anadolu Hastanesi tarafından sunulan check-up hediyesiyle ödüllendirildi.

İspanyol Nacho Elvira, İsveçli Marcus Kinhult ve diğer oyunculardan oluşan Galvas takımı ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Galvas takımı, Bilyana Golf’ten Belek'teki herhangi bir sahada iki raunt oynama hakkı kazandı.

Özel Ödüller Sahiplerini Buldu

Turkish Airlines Pro-Am'in ikinci gününde en yakın atış ödülünü kadınlarda Merve Müftüoğlu, erkeklerde ise Cengizhan Karaduman kazandı. Turnuvada en uzun vuruş ödülü, kadınlarda milli golfçü Deniz Sapmaz, erkeklerde ise Nikola Cuic tarafından alındı.

Önemli İsimler Turnuvada Yer Aldı

Turkish Airlines Pro-Am’in ikincisinde Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekili Nihat Özdemir, ve birçok önemli isim sahada yer alarak turnuvanın coşkusunu paylaştı. Aralarında Hamit Altıntop ve Turkish Airlines Open Organizatörü Kemal Taşkınlı gibi isimler de bulunmaktaydı.

Antalya'da Turkish Airlines Open 2025 kapsamında ikinci Pro-Am turnuvası gerçekleştirildi. Turnuvada Falcon takımı birinci oldu.

Antalya'da Turkish Airlines Open 2025 kapsamında ikinci Pro-Am turnuvası gerçekleştirildi. Turnuvada Falcon takımı birinci oldu.