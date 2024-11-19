Türkiye, 21 Yaş Altı Tekvando Avrupa Şampiyonası’na Hazır

Türkiye, yarın Bosna Hersek'te başlayacak olan Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'na katılmaya hazırlanıyor. 20-23 Kasım tarihleri arasında Saraybosna'da düzenlenecek organizasyonda, Türkiye'yi toplam 56 sporcu temsil edecek.

Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada 29 kadın ve 27 erkek sporcu yer alacak. Avrupa Tekvando Birliği'nin takviminde yer alan bu önemli yarışmaya katılan milli takım kadrosunda çeşitli kategorilerde mücadele edecek isimler belirtilmiştir.

Kadın Milli Takım Kadrosu

Kadınlar kategorisinde yer alan milli sporcular şunlardır:

Aleyna Demir (46 kilo)

Ayşe Aşıcı (46 kilo)

Tuvanna Nazlı Kesgin (46 kilo)

Damla Nur Yılmaz (46 kilo)

Nursena İskender (46 kilo)

Hayrunnisa Gürbüz (46 kilo)

Elif Sude Akgül (49 kilo)

Elif Ilgın Öztabak (49 kilo)

Öykü Özbey (53 kilo)

Senanur Çelik (53 kilo)

Sıla Irmak Uzunçavdar (53 kilo)

Zeynep Duru Kokoç (53 kilo)

Zehra Kaygısız (57 kilo)

Mümüne Nur Göz (57 kilo)

Eylül Mina Durdu (57 kilo)

Ezgi Naz Akyapın (57 kilo)

Aleyna Şenyurt (57 kilo)

Şevval Çakal (62 kilo)

Hatice Pınar Yiğitalp (62 kilo)

Ceren Çetinel (62 kilo)

Dilara Şirin (67 kilo)

Eslem Rüveyda Tomak (67 kilo)

Işıl Zafer (67 kilo)

Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo)

Kardelen Demir (73 kilo)

Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+73 kilo)

Elif Naz Köseoğlu (+73 kilo)

Ceren Azra Karak (+73 kilo)

Nisa Nur Birni (+73 kilo)

Erkek Milli Takım Kadrosu

Erkekler kategorisinde yarışacak milli sporcular ise şöyle:

Abdullah Dönmez (54 kilo)

Yunus Emre Taş (54 kilo)

Yusuf Ercan (54 kilo)

Egemen Tufan (54 kilo)

Furkan Ubeyde Çamoğlu (54 kilo)

Berke Erbulut (54 kilo)

Kaan Yelaldı (54 kilo)

Yusuf Badem (58 kilo)

Enes Kaplan (58 kilo)

Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kilo)

Serdar İlhan (58 kilo)

Hamza Osman Aydoğan (63 kilo)

Oğuzhan Kılıçkaya (63 kilo)

Eren Özdemir (68 kilo)

Buğra Coşgungönül (68 kilo)

Ahmet Boğaçhan Ceylan (68 kilo)

Ömer Furkan Körpe (68 kilo)

Berkay Erer (68 kilo)

Enes Turhan (74 kilo)

Kadir Şantaş (74 kilo)

Yiğithan Kılıç (80 kilo)

Samet Coşkun (80 kilo)

Ertuğrul Çelik (87 kilo)

Kağan Coşkun (87 kilo)

Münir Furkan Doğru (87 kilo)

Rahmet Baran Şimşek (+87 kilo)

Efe Haktan Uzun (+87 kilo)

Şampiyona boyunca Türk sporcuların başarısıyla ilgili gelişmeler anlık olarak takip edilecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.