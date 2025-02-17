Türkiye Binicilik Federasyonu'ndan Olimpiyat Hedefi

Türkiye Binicilik Federasyonu'ndan Uluslararası Hedefler

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, uluslararası organizasyonlara katılma hedeflerini vurgulayarak, "Olimpiyatlara kadar giden bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz" dedi.

Başkan Tuncer'in Açıklamaları

Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Takımlar Sorumlusu Ata Zorlu ile birlikte önemli projelere imza atacaklarını belirtti. Üç yıllık bir sürecin ardından eksiklikleri belirlediklerini ve bunları giderme üzerine çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Tuncer, "Bir önceki dönemde milli takım seçicimiz yoktu. Ancak dünyada uygulanan sistemin tek bir seçici olması gerektiğine inanıyoruz. Bu yıl Balkanlar ve Avrupa hedefleriyle devam etmek istiyoruz," dedi.

Altyapı Çalışmaları

Tuncer, altyapıyı güçlendirmenin önemli olduğunu belirterek, "Altyapıdan sporcu taşımaya devam ettiğimiz sürece başarı şansımız artacak. Türkiye'de oldukça kalabalık bir sporcu potansiyelimiz var. Küçük yaş grupları için pony müsabakaları organize edeceğiz. Bunun yanında, tesis yetersizliğini gidermek için de çalışmalar yürüteceğiz," diyerek hedeflerini sıraladı.

Ata Zorlu'dan Genç Sporculara Destek

Türkiye Binicilik Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Ata Zorlu, genç sporcuların performansını artırmak için ortak bir çaba içerisinde olmaları gerektiğini ifade etti. Zorlu, binicilik sporundaki ilerlemeyi olumlu bulduğunu ancak uluslararası organizasyonlara katılma konusunda bazı engellerin bulunduğunu belirtti.

Uluslararası Başarı İçin Stratejiler

Zorlu, "Avrupa Birliği dışında olmamız bazı handikaplar yaratıyor. Uluslararası müsabakalara katılmak için uygun bir ortam sağlanmasına ihtiyaç var. Eğer bu sıkıntıları aşabilirsek, genç neslin olduğu bir ülkede başarısızlık mümkün değildir," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Binicilik Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Ata Zorlu, AA muhabirine binicilikteki hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Binicilik Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Ata Zorlu, AA muhabirine binicilikteki hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.