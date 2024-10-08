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Türkiye Bisiklet Federasyonu Yeni Dönem Toplantısını Gerçekleştirdi

Federasyon, yeni yönetimiyle Ankara'da toplandı ve gelecekteki projeleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 16:48
Türkiye Bisiklet Federasyonu Yeni Dönem Toplantısını Gerçekleştirdi

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nda İlk Yönetim Kurulu Toplantısı Düzenlendi

Türkiye Bisiklet Federasyonu, olağan genel kurulun ardından ilk yönetim kurulu toplantısını Ankara’da yaptı. Federasyonun resmi açıklamasında, yeniden başkanlığa seçilen Emin Müftüoğlu, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Gündem Maddeleri Ele Alındı

Toplantıda gündemdeki konular detaylı bir şekilde görüşülerek karara bağlandı. Yeni dönemde yapılacak organizasyonlar, projeler ve diğer faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Görev Dağılımı Yapıldı

Yapılan görev dağılımında, başkan vekilliğine Fikret Hayali, yol bisikletinden sorumlu asbaşkanlığa Metin Cengiz, dağ bisikletinden sorumlu asbaşkanlığa ise Yusuf Alperen Ayar getirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonunda olağan genel kurulun ardından ilk yönetim kurulu toplantısı...

Türkiye Bisiklet Federasyonunda olağan genel kurulun ardından ilk yönetim kurulu toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

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