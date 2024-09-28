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Türkiye'de Avrupa Spor Haftası Coşkuyla Kutlandı

Bakan Osman Aşkın Bak, Avrupa Spor Haftası etkinliğinde sporun önemini vurguladı ve sağlıklı yaşam çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 19:57
Türkiye'de Avrupa Spor Haftası Coşkuyla Kutlandı

Avrupa Spor Haftası Etkinliği Gerçekleşti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Aktif Ol" sloganıyla gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası etkinliğine katıldı. Etkinlik, Bağcılar Meydanı'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Birliği Başkanlığı’nın himayesinde ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda düzenlendi.

Sporun Yaygınlaştırılması ve Sağlıklı Yaşam Bilinci

Organizasyon, sporun yaygınlaştırılması ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte çeşitli branşlardan sporcular ve vatandaşlar bir araya gelerek sporun faydalarını deneyimleme fırsatı buldular.

Bakan Osman Aşkın Bak, ailelere seslenerek çocukların spor yapmaları gerektiğini vurgulayarak, "Spor, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Eğer istemiyorsak çocuklarımızı spor salonlarına ve spor kulüplerine götürmeliyiz. Bağcılar Belediyesi ile yeni spor tesisleri ve gençlik kampı oluşturmak üzere çalışmalarımız sürüyor," dedi.

2024: Hareketlilik Yılı

Bakan Bak, 2024 yılını hareketlilik yılı ilan ettiklerini belirterek, "Yıl boyunca meydanlarda çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Spor, çocukların sosyalleşmesine ve sağlıklı kalmalarına yardımcı olur. Türkiye'nin dört bir yanında Avrupa Spor Haftası etkinliklerini düzenliyoruz," şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Spor Yatırımları

Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora verdiği önemi ve Türkiye'nin stadyumlar, yüzme havuzları ve spor salonlarıyla nasıl bir spor devrimi yaşadığını anlattı. "Yarın, Türk sporu için önemli bir tesis olan Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışını gerçekleştireceğiz. Açılışta Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı oynanacak," ifadelerini kullandı.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu da konuşmasında Avrupa Spor Haftası etkinliğinin önemine vurgu yaptı. "Etkinliklerimiz, Bağcılar Belediyemizin destekleriyle gerçekleştirildi. Bakanımızın desteğiyle, sporu her yaş grubuna yaymayı sürdüreceğiz," dedi.

Etkinlikte binlerce gencin spor etkinlikleri ile buluştuğu görüldü. Bu tür organizasyonların sürekli olarak devam etmesi hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol5) ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol5) ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu (sağ5) "Aktif ol" sloganıyla düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliğine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol5) ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol5) ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu (sağ5) "Aktif ol" sloganıyla düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliğine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol5) ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol5) ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu (sağ5) "Aktif ol" sloganıyla düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliğine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol5) ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol5) ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu (sağ5) "Aktif ol" sloganıyla düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliğine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol5) ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol5) ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu (sağ5) "Aktif ol" sloganıyla düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliğine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol5) ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol5) ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu (sağ5) "Aktif ol" sloganıyla düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliğine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol5) ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol5) ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu (sağ5) "Aktif ol" sloganıyla düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliğine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol5) ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol5) ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu (sağ5) "Aktif ol" sloganıyla düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliğine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol5) ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol5) ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu (sağ5) "Aktif ol" sloganıyla düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliğine katıldı.

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