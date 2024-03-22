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Türkiye’de de forma giyen eski futbolcu Robinho tecavüz nedeniyle tutuklandı

Toplu tecavüz nedeniyle, İtalya’da hakkında 9 yıl hapis cezası kararı verilen eski futbolcu Robinho, memleketi Brezilya’da tutuklandı. Bir dönem Türkiye’de Sivasspor ve MEdipol Başakşehir takımlarında da oynamış olan futbolcu, Santos’taki evinde yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 11:43
Türkiye’de de forma giyen eski futbolcu Robinho tecavüz nedeniyle tutuklandı

Toplu cinsel saldırı suçlamaları ile İtalya’daki mahkeme tarafından hakkında 9 yıl hapis cezası verilen Brezilyalı eski futbolcu Robinho, cezasını ülkesi Brezilya’da çekecek. Robinho için tutuklama emrinin çıkarılması ile birlikte eski futbolcu, Santos’taki evinde yakalanarak tutuklandı.

2017’de hapis cezası almıştı

Milan’da forma giydiği dönemde, bir gece kulübünde genç bir kadına toplu tecavüzde bulunan Robinho, İtalya’da 2017 yılında 9 yıllık hapis cezası almıştı. İtalya, cezanın onanması ile birlikte, Brezilya’ya Robinho’yu iade talebi göndermişti. Ancak Brezilya Hükümeti bu kararı reddetmişti.

robinho tutuklandı

Robinho hakkında dava süreci devam ederken futbolcu, 2018 ve 2020 yılları arasında, Türkiye’de Sivasspor ve MEdipol Başakşehir takımlarında oynamaya devam etmişti.

Bu olaylarla birlikte kamuoyunda, Robinho’nun ünlü ve zengin olması nedeniyle cezalandırılmayacağı endişesi ortaya çıkmıştı. Ancak İtalya, cezanın Brezilya’da uygulanmasını talep etti ve talep karşılık buldu. Brezilya mahkemesinin kararı onaylaması ile birlikte Robinho tutuklandı.

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