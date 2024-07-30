Türkiye Futbol Federasyonu'nda Yeni Kurul Başkanları Belirlendi

Yeni Başkanlar Atandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 4 kurulun yeni başkan ve üyelerini belirleyerek önemli bir adım attı. TFF'nin başkanlığını yürüten İbrahim Hacıosmanoğlu liderliğindeki yönetim, yeni dönem yapılanmalarına devam ediyor.
Dış İlişkiler Kurulu
Yeni başkan olarak Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın atandığı Dış İlişkiler Kurulu üyeleri şu şekilde sıralandı:
- Ahmet Köse
- Cevat Kaya
- Salih Ayhan
- Metin Alper
- Yunus Kabal
- Yusuf Büyük
- Hakan Bilal Kutlualp
- Metin Koç
- Serkan Aykaç
- Nihat Öztürk
- Mustafa Oğuzhan Altınok
- Latif Ersoy
- Çağrı Kanver
- Barış Orbay
- Erkan Ömeroğlu
- Metin Karabiber
- Yılmaz Hasoğlu
- Deniz Ertem
- Cavit Sevim
- Fatih Mehmet Ceyhan
- Cemal Burak Yılmaz
- Mehmet Abdikoğlu
- Serkan Duran
- Mustafa Saral
- Ali Karaca
- Bülent Köksal
- Atilla Bayoğlu
- Emir Kuriş
Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK)
Tacar Çağlar, Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun başkanı olarak atanırken, asil ve yedek üyeler aşağıdaki gibidir:
- Asil Üyeler: Tamer Soysal, Ali Kayaalp, Oktay Selçuk, Mehmet Cihan Önal, Serkan Sokuluoğlu, Menderes Dereli
- Yedek Üyeler: Alev Soysal, Hasan Oymak, Seçkin Akbaşak, Arif Güner, Oğuzhan Kaya, Melih Esen
Etik Kurulu
Rıdvan Gündoğdu, Etik Kurulu'nun başkanlığını üstlenirken, kurulun üyeleri şu şekilde düzenlendi:
- Asil Üyeler: Mete Menekşe, Önder Ege, İbrahim Topuz, Mücahit Kanpolat
- Yedek Üyeler: Recep Aydın, Ömer Keskin, Murat Velioğlu, Esin Gürel
Kulüp Lisans Kurulu
Mustafa Çattık başkanlığında ve Ömer Duman başkan yardımcılığında faaliyet gösterecek olan Kulüp Lisans Kurulu'nun asil ve yedek üyeleri aşağıdaki gibidir:
- Asil Üyeler: Abdullah Adır, Zekeriya Topçu, Hüdai Bal, Sertaç Yazar, Rıza Bilgiç
- Yedek Üyeler: Furkan Demircioğlu, Coşkun Alparslan, Hakan Boztaş, Hüseyin Dinçer, Hasan Ersin, Levent Güzen, Şahin Abdülcahit
Türkiye Futbol Federasyonu, bu atamalarla birlikte futbolun geleceği için önemli bir yapılanma sürecine girmiş bulunmaktadır.