Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç, Yeni Sezon için İyi Dileklerde Bulundu

Başkan Kılıç’tan Avrupa Kupaları İçin Temenniler

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, yaklaşan 2024-2025 sezonunun başlangıcını değerlendirdi ve Avrupa kupalarında başarı dileğinde bulundu. Kılıç, "İnşallah daha önceki yıllarda olduğu gibi Avrupa kupalarında başarılı sonuçlar elde ederiz. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde tarih yazmayı umuyoruz," dedi.

Yeni Sezonda Hedefler Yükseliyor

Kılıç, Türkiye’nin hentbolda büyük bir sezon geçirdiğini ifade ederek, "2023-2024 sezonunun sonunda şampiyonlar belirlendi. Şimdi yeni sezon için hazırız. Takımlarımız büyük bir heyecanla sezona giriş yapıyor," açıklamasında bulundu.

Gelişen Hentbol ve Artan İlgili

Kılıç, Türkiye'den yurtdışına transfer olan hentbolcu sayısının arttığını ve Türk hentbolcularının talep gördüğünü vurguladı. "Gelişim bizi mutlu ediyor. Her geçen gün daha fazla kulüp ve özel sektörün hentbola dahil olmasını istiyoruz," dedi.

Kasım ayında Tarihi Bir İlk

Başkan Kılıç, kadın milli takımının Kasım ayında Macaristan'da yapılacak Avrupa Hentbol Şampiyonası finallerine katılacağını belirtti. "Büyük bir başarı bekliyorum," dedi.

Sakatlıksız Bir Sezon Dileği

Kılıç, geçmişte yaşadığı sakatlanmalara atıfta bulunarak, "Bütün sporcularımıza sakatlıksız bir sezon diliyorum. Hem kadınlar hem de erkekler liglerinin play-off şeklinde oynanacağını düşünüyorum. Bu da rekabeti daha da artıracaktır," şeklinde konuştu.

2024-2025 Hentbol Kadınlar Süper Ligi, 31 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacakken, Erkekler Süper Ligi ise aynı gün saat 17.00'de start alacak.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, 31 Ağustos Cumartesi günü başlayacak yeni sezonda hem kulüp hem de milli takımlar düzeyinde Avrupa'da da başarılar edilecek bir dönem dileğinde bulundu. Başkan Kılıç, hentbolda hafta sonu başlayacak yeni sezonu AA muhabirine değerlendirdi.