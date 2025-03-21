Türkiye Kadın Curling Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 11. Oldu

Türkiye Kadın Milli Takımı, Dünya Curling Şampiyonası'nda grup aşamasını 11. sırada tamamladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:48
Türkiye Kadın Curling Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 11. Oldu

Türkiye Kadın Milli Takımı, Dünya Curling Şampiyonası'nda 11. Sırayı Aldı

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'na katılan Türkiye Milli Takımı, grup aşamasını 3 galibiyet ve 9 mağlubiyetle tamamlayarak turnuvada 11. sırada yer aldı. Takım, Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İfayet Şafak Çalıkuşu, Berfin Şengül ve İclal Karaman'dan oluşmaktaydı.

Güney Kore'nin Uijeongbu kentinde düzenlenen turnuvada mücadele eden milli takım, grup aşamasında Japonya'yı 4-3, ABD'yi 8-3 ve Litvanya'yı 8-2 gibi skorlarla mağlup etti. Ancak Çin'e 5-3, İsveç'e 8-1, İsviçre'ye 8-4, Norveç'e 7-6, Güney Kore'ye 9-4, Danimarka'ya 9-3, Kanada'ya 8-3, İtalya'ya 8-6 ve İskoçya'ya 10-6 yenildi.

Böylece, ilk iki sırayı alarak yarı finale yükselen takımlara ulaşamayan milli takım, 13 takımlı grupta 11. sırada yer alarak elendi. Türkiye Kadın Curling Takımı, 2024 ve 2025 dünya şampiyonlarında topladığı puanlarla Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları'na kota kapamamış olup, şansını olimpiyat eleme turnuvasında deneyecek.

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