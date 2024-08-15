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Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası Ankara'da Başladı

Ankara'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası, 8 kulüpten 100 özel sporcu ile başladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 13:30
Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası Ankara'da Başladı

Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası Ankara'da Başladı

Ankara merkezli Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası, 2024 faaliyet takviminde yer alarak başlamış bulunuyor. Organizasyon, Yenimahalle bölgesindeki Hasan Doğan Stadı'nda gerçekleştiriliyor ve burada 8 farklı kulüpten yaklaşık 100 özel sporcu mücadele ediyor.

Federasyon Başkanı Aydın'ın Açıklamaları

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, şampiyona hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: "Ülkemizin her köşesinden Ankara'ya gelen kıymetli kulüplerimizi ve sporcularımızı, centilmenlik çerçevesinde oynanacak olan müsabakalarda başarı elde etmeleri için kutluyorum. 'Her özel çocuk için mutlaka bir spor branşı vardır' anlayışıyla yola çıktık ve bu doğrultuda ülke genelinde 81 ilimize ulaşmayı başardık. Gelecek planlamalarımızla ve aldığımız desteklerle birlikte, performans sporunda Avrupa ve dünya standartlarına ulaşmayı hedefliyoruz."

Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası, Ankara'da başladı. Türkiye Özel Sporcular Spor...

Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası, Ankara'da başladı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan organizasyon, Yenimahalle'deki Hasan Doğan Stadı'nda 8 kulüpten yaklaşık 100 özel sporcunun katılımıyla organize ediliyor.

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