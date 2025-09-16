Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması Konya'da Başladı

120 pilotun katıldığı Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması Konya Karacadağ'da başladı; sporcular ilk günde 80 kilometrelik mesafeyi tamamladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 18:34
Karacadağ ev sahipliğinde 120 sporcu mücadele ediyor

Türkiye Hava Sporları Federasyonunun Karapınar ilçesindeki Karacadağ'da düzenlenen organizasyona 120 paraşütçü katıldı.

Organizasyonun ilk gününde sporcular, 80 kilometrelik mesafeyi kat ederek hedef noktaya iniş yaptı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Kahraman, AA muhabirine, düzenlenen organizasyonun Türkiye Şampiyonasının ve Dünya Kupasının ön elemesi niteliğinde olduğunu söyledi.

Yarışma, 21 Eylül'de sona erecek.

