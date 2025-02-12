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UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Play-Off Turu Maçları Başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları yarın başlıyor. 8 heyecan dolu karşılaşma futbolseverlerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:11
UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Play-Off Turu Maçları Başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde Heyecan Doruğa Çıkıyor

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü en büyük organizasyonu olan turnuvada, toplamda 8 maç gerçekleştirilecek.

Türk takımı RAMS Başakşehir'in elenmesiyle birlikte, bu turnuvada yoluna devam eden Türk temsilcisi kalmadı. Play-off turunu geçmeyi başaran takımlar, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselecek.

Rövanş mücadeleleri ise 20 Şubat Perşembe günü oynanacak. İşte, ilk karşılaşmaların programı:

İlk Maç Programı

  • 20.45 TSC (Sırbistan) - Jagiellonia (Polonya)
  • 20.45 Celje (Slovenya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
  • 20.45 Vikingur (İzlanda) - Panathinaikos (Yunanistan)
  • 20.45 Molde (Norveç) - Shamrock Rovers (İrlanda)
  • 23.00 Gent (Belçika) - Real Betis (İspanya)
  • 23.00 Kopenhag (Danimarka) - Heidenheim (Almanya)
  • 23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
  • 23.00 Borac (Bosna Hersek) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)

Futbolseverler, heyecan dolu bu karşılaşmaları kaçırmamak için hazırlıklarını tamamlıyor.

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