UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Play-Off Turu Maçları Başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde Heyecan Doruğa Çıkıyor
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü en büyük organizasyonu olan turnuvada, toplamda 8 maç gerçekleştirilecek.
Türk takımı RAMS Başakşehir'in elenmesiyle birlikte, bu turnuvada yoluna devam eden Türk temsilcisi kalmadı. Play-off turunu geçmeyi başaran takımlar, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselecek.
Rövanş mücadeleleri ise 20 Şubat Perşembe günü oynanacak. İşte, ilk karşılaşmaların programı:
İlk Maç Programı
- 20.45 TSC (Sırbistan) - Jagiellonia (Polonya)
- 20.45 Celje (Slovenya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
- 20.45 Vikingur (İzlanda) - Panathinaikos (Yunanistan)
- 20.45 Molde (Norveç) - Shamrock Rovers (İrlanda)
- 23.00 Gent (Belçika) - Real Betis (İspanya)
- 23.00 Kopenhag (Danimarka) - Heidenheim (Almanya)
- 23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
- 23.00 Borac (Bosna Hersek) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)
Futbolseverler, heyecan dolu bu karşılaşmaları kaçırmamak için hazırlıklarını tamamlıyor.