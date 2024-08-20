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UEFA Konferans Ligi: Noah, Ruzomberok'u Yenerek Avantajı Elde Etti

Noah, UEFA Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Ruzomberok'u 3-0 mağlup ederek rövanş için avantaj sağladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 21:51
UEFA Konferans Ligi: Noah, Ruzomberok'u Yenerek Avantajı Elde Etti

UEFA Konferans Ligi'nde Şampiyonluk Mücadelesi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü büyük turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı başladı. İlk maçta Ermenistan temsilcisi Noah, Slovakya'nın Ruzomberok takımını 3-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti.

Maçın Detayları

Karşılaşma, Noah'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ev sahibi takım, 4. dakikada Gregoria, 79. dakikada penaltıdan Manvelyan ve 90+3. dakikada Aias ile bulduğu gollerle maçı rahat bir skorla kazanmayı başardı.

Rövanş Maçı Bilgileri

Bu heyecan verici karşılaşmanın rövanşı, 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Diğer eşleşmelerin ilk maçları da 22 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

UEFA Konferans Ligi'nde takımlar arasında rekabet devam ederken, izleyiciler için gerilim dolu anlar yaşanmaya devam edecek.

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