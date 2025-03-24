UEFA Uluslar Ligi'nde Yarı Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu

UEFA Uluslar Ligi çeyrek final üçüncü maçlarında Almanya, Portekiz, Fransa ve İspanya yarı finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 02:02
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 02:02
UEFA Uluslar Ligi'nde Yarı Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu

UEFA Uluslar Ligi Yarı Finale Çıkan Takımlar

UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final maçlarının sonucunda Almanya, Portekiz, Fransa ve İspanya yarı finale yükselen takımlar olarak adını yazdırdı.

Çeyrek Final Maçları

Yarışmanın çeyrek final turunun ikinci maçları büyük bir heyecanla oynandı. Portekiz, Danimarka'ya 1-0 mağlup olduğu ilk maçın ardından, Cristiano Ronaldo'nun attığı golle ikinci maçta 3-2'lik üstünlük sağladı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda Trincão ve Gonçalo Ramos'un golleriyle maçı 5-2 kazanarak bir sonraki tura geçmeyi başardı.

Almanya, ilk çeyrek final maçında İtalya'yı 2-1 mağlup ederken, ikinci maçta karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı. Böylece Almanya, yarı finalde Portekiz'in rakibi oldu.

İspanya, Hollanda ile oynadığı ilk çeyrek final maçında 2-2 berabere kalırken, ikinci maçta da normal süre 2-2 sonuçlandı ve uzatmalara geçildi. Uzatmalarda karşılıklı atılan gollerle sonuçlanan karşılaşmada İspanya, penaltılar sonucunda 5-4 galip gelerek yarı finale adını yazdırdı.

Fransa, çeyrek final ilk maçında Hırvatistan'a 2-0 mağlup olmuştu. Ancak ikinci maçta aynı skorla rakibini yenip eşitliği sağladı. Uzatmalarda skorun değişmediği maçta, Fransa penaltılarda 5-4 galip gelerek tur atladı.

Çeyrek Final Sonuçları

- İspanya-Hollanda: 3-3 (penaltılar: 5-4) (ilk maç: 2-2)
- Fransa-Hırvatistan: 2-0 (penaltılar: 5-4) (ilk maç: 0-2)
- Portekiz-Danimarka: 3-2 (uzatmalar: 5-2) (ilk maç: 0-1)
- Almanya-İtalya: 3-3 (ilk maç: 2-1)

Böylece, yarı finalde mücadele edecek dört takım netleşmiş oldu. Futbolseverler arasında heyecanla beklenen yarı final maçları, bu dört ekibin karşılaşmalarıyla devam edecek.

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