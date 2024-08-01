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Ulaş Berkim Tümer Paris 2024 Olimpiyatları'nda İkinci Tura Yükseldi

Milli okçu Ulaş Berkim Tümer, Paris 2024'te ilk turu geçerek ikinci tura adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 17:02
Ulaş Berkim Tümer Paris 2024 Olimpiyatları'nda İkinci Tura Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Başarı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçumuz Ulaş Berkim Tümer, elde ettiği başarılı sonuçla ikinci tura yükseldi.

İlk Tur Mücadelesi

Okçuluk müsabakaları, Paris'in ünlü Invalides alanında gerçekleştirildi. Ulaş, klasik yay kategorisindeki ilk turda Meksikalı sporcu Carlos Rojas ile zorlu bir mücadeleye çıktı.

Setleri Kazanarak İlerledi

Ulaş, rakibini 28-26, 24-26, 25-26, 29-27 ve 28-27'lik setler sonucunda 6-4 yenerek son 32 turuna adını yazdırdı.

İkinci Turda Hollandalı Rakip

Bir sonraki aşamada Ulaş Hollandalı Steve Wijler ile karşılaşacak. Tüm Türkiye, milli okçumuz için destek vermeye devam ediyor.

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