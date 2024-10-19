VakıfBank, Aras Kargo'yu Geride Bıraktı

Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi'nde Önemli Maç

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında sahne alan VakıfBank, Aras Kargo ile karşılaştı. Maç sonunda, VakıfBank, rakibini 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.