VakıfBank, Aras Kargo'yu Geride Bıraktı

Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi'nde Önemli Maç
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında sahne alan VakıfBank, Aras Kargo ile karşılaştı. Maç sonunda, VakıfBank, rakibini 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında sahne alan VakıfBank, Aras Kargo ile karşılaştı. Maç sonunda, VakıfBank, rakibini 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor
Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda
Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek
Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’