VakıfBank Spor Kulübü'nden Görme Engellilere Voleybol Deneyimi

VakıfBank Spor Kulübü, Görme Engellilere Voleybol Deneyimi Sunuyor

VakıfBank Spor Kulübü, 'herkes için voleybol' anlayışıyla görme engelli spor severlere unutulmaz bir voleybol deneyimi yaşattı. Kulüp, 6 Kasım'da BlindLook Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, 10 görme engelli sporseveri ağırladı.

Etkinlikte Neler Yaşandı?

Görme engelli konuklar, kulüp başkan yardımcısı Ferkan Merdan tarafından karşılandı. Etkinlik, kulüp müzesinin gezilmesiyle başladı; misafirler kupa ve başarılar hakkında bilgi aldı. Ardından, ana salona geçerek voleybol ovalarına, fileye ve topa dokunarak oyunun heyecanını hissettiler.

Misafirler ayrıca, CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Calcit Kamnik maçını izlemek üzere kendilerine ayrılan tribünde yer aldı. Kulaklıklar aracılığıyla maçın betimlemesi yapılarak, görme engelli sporseverlerin salaş atmosferi hissetmeleri sağlandı. Bu özel deneyim, onlara voleybolun coşkusunu ve dinamiklerini yaşattı.

Buluşma Anları

Etkinlik sırasında, VakfıBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, Başantrenör Giovanni Guidetti, ve oyuncular Zehra Güneş ile Cansu Özbay ile bir araya gelen konuklar, büyük bir mutluluk yaşadı.

Ferkan Merdan'ın Açıklamaları

Ferkan Merdan, projeyle ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti:

'VakıfBank olarak sadece sahada değil, toplumun her alanında erişilebilirlik ve kapsayıcılık adına yenilikçi adımlar atmayı önemsiyoruz. Bu etkinlikle görme engelli voleybolseverlerin de maç atmosferini yaşamalarına fırsat sunduk. Onların coşkusunu hissetmek, bizim için ilham verici bir anı olarak kalacak. Engelleri aşan projelerimizle sporu herkes için erişilebilir kılmak için çalışmaya devam edeceğiz.'

VakıfBank Spor Kulübü, bu muhteşem etkinlikle sporda erişilebilirlik ve kapsayıcı bir toplum yaratma hedefini bir kez daha vurguladı.