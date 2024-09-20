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Voleybol: Beşiktaş Kadın Takımı, Keçiören Belediyesi'ni Rahat Geçti

Beşiktaş, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Keçiören Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 16:39
Voleybol: Beşiktaş Kadın Takımı, Keçiören Belediyesi'ni Rahat Geçti

Voleybolda Beşiktaş Dominasyonu

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley turnuvasında ilk gün mücadeleleri devam ediyor. Üçüncü grup karşılaşmasında, Beşiktaş kadın voleybol takımı, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile karşı karşıya geldi.

Dominant Performans

Beşiktaş, maç boyunca sergilediği üstün oyunla rakibini 3-0'lık sonuçla geçerek turnuvaya galibiyetle başladı. Bu performans, Beşiktaş'ın şampiyonluk yolundaki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Turnuvaların Önemi

Kupa Voley, Türkiye'nin kadın voleybolundaki en prestijli organizasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor ve takımların yeteneklerini sergilemesi için önemli bir platform sunuyor.

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz...

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş'tan Brakocevic (arkada solda), Keçiören Belediyesi Sigorta Shop oyuncusu Micaya White (7) ve Hande Korkut (10) ile mücadele etti.

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz...

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş'tan Brakocevic (arkada solda), Keçiören Belediyesi Sigorta Shop oyuncusu Micaya White (7) ve Hande Korkut (10) ile mücadele etti.

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz...

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş'tan Brakocevic (arkada solda), Keçiören Belediyesi Sigorta Shop oyuncusu Micaya White (7) ve Hande Korkut (10) ile mücadele etti.

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz...

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş'tan Brakocevic (arkada solda), Keçiören Belediyesi Sigorta Shop oyuncusu Micaya White (7) ve Hande Korkut (10) ile mücadele etti.

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz...

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş'tan Brakocevic (arkada solda), Keçiören Belediyesi Sigorta Shop oyuncusu Micaya White (7) ve Hande Korkut (10) ile mücadele etti.

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz...

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş'tan Brakocevic (arkada solda), Keçiören Belediyesi Sigorta Shop oyuncusu Micaya White (7) ve Hande Korkut (10) ile mücadele etti.

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz...

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş'tan Brakocevic (arkada solda), Keçiören Belediyesi Sigorta Shop oyuncusu Micaya White (7) ve Hande Korkut (10) ile mücadele etti.

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz...

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş'tan Brakocevic (arkada solda), Keçiören Belediyesi Sigorta Shop oyuncusu Micaya White (7) ve Hande Korkut (10) ile mücadele etti.

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz...

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş'tan Brakocevic (arkada solda), Keçiören Belediyesi Sigorta Shop oyuncusu Micaya White (7) ve Hande Korkut (10) ile mücadele etti.

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz...

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş'tan Brakocevic (arkada solda), Keçiören Belediyesi Sigorta Shop oyuncusu Micaya White (7) ve Hande Korkut (10) ile mücadele etti.

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz...

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş'tan Brakocevic (arkada solda), Keçiören Belediyesi Sigorta Shop oyuncusu Micaya White (7) ve Hande Korkut (10) ile mücadele etti.

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz...

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş'tan Brakocevic (arkada solda), Keçiören Belediyesi Sigorta Shop oyuncusu Micaya White (7) ve Hande Korkut (10) ile mücadele etti.

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz...

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş'tan Brakocevic (arkada solda), Keçiören Belediyesi Sigorta Shop oyuncusu Micaya White (7) ve Hande Korkut (10) ile mücadele etti.

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz...

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş'tan Brakocevic (arkada solda), Keçiören Belediyesi Sigorta Shop oyuncusu Micaya White (7) ve Hande Korkut (10) ile mücadele etti.

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz...

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş'tan Brakocevic (arkada solda), Keçiören Belediyesi Sigorta Shop oyuncusu Micaya White (7) ve Hande Korkut (10) ile mücadele etti.

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz...

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş'tan Brakocevic (arkada solda), Keçiören Belediyesi Sigorta Shop oyuncusu Micaya White (7) ve Hande Korkut (10) ile mücadele etti.

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz...

Kadınlar Kupa Voley 3. Grup mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile Beşiktaş Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş'tan Brakocevic (arkada solda), Keçiören Belediyesi Sigorta Shop oyuncusu Micaya White (7) ve Hande Korkut (10) ile mücadele etti.

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