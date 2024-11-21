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Voleybol Haftası: Maç Programı ve Detaylar

Vodafone Sultanlar Ligi 10'uncu, SMS Grup Efeler Ligi 9'uncu hafta maç programı açıklandı. Bu hafta oynanacak karşılaşmalar burada.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:02
Voleybol Haftası: Maç Programı ve Detaylar

Voleybolda Haftanın Maç Programı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 10'uncu hafta, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 9'uncu hafta karşılaşmaları heyecanla bekleniyor. İşte iki ligdeki maç programı:

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

  • 18.00 Beşiktaş-Eczacıbaşı Dynavit (Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi)

23 Kasım Cumartesi:

  • 13.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Galatasaray Daikin (TVF Ziraat Bankkart)
  • 15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Zeren Spor (Mimar Sinan)
  • 15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-VakıfBank (Cengiz Göllü)
  • 15.00 Bahçelievler Belediyespor-Kuzeyboru (Hasan Doğan)
  • 15.30 Türk Hava Yolları-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)
  • 19.00 Fenerbahçe Medicana-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

SMS Grup Efeler Ligi

23 Kasım Cumartesi:

  • 14.00 İstanbul Gençlikspor-Halkbank (Şehit Mustafa Özel)

24 Kasım Pazar:

  • 12.30 On Hotels Alanya Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu)
  • 13.00 TÜRŞAD-Arkas Spor (Adilcevaz)
  • 13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Akkuş)
  • 15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Rams Global Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
  • 15.00 Altekma-Ziraat Bankkart (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

NOT: Spor Toto-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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