Voleybol Haftası: Maç Programı ve Detaylar

Voleybolda Haftanın Maç Programı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 10'uncu hafta, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 9'uncu hafta karşılaşmaları heyecanla bekleniyor. İşte iki ligdeki maç programı:

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

18.00 Beşiktaş-Eczacıbaşı Dynavit (Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi)

23 Kasım Cumartesi:

13.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Galatasaray Daikin (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Zeren Spor (Mimar Sinan)

15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-VakıfBank (Cengiz Göllü)

15.00 Bahçelievler Belediyespor-Kuzeyboru (Hasan Doğan)

15.30 Türk Hava Yolları-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)

19.00 Fenerbahçe Medicana-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

SMS Grup Efeler Ligi

23 Kasım Cumartesi:

14.00 İstanbul Gençlikspor-Halkbank (Şehit Mustafa Özel)

24 Kasım Pazar:

12.30 On Hotels Alanya Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu)

13.00 TÜRŞAD-Arkas Spor (Adilcevaz)

13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Akkuş)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Rams Global Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Altekma-Ziraat Bankkart (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

NOT: Spor Toto-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.