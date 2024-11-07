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Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük Maçına Hazır

Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maça hazır hale geldi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 18:35
Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük Maçına Hazır

Yeni Malatyaspor'un Hazırlıkları Tamamlandı

Trendyol 1. Lig'in dikkat çeken takımlarından biri olan Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç için hazırlıklarını başarıyla tamamladı.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamalara göre, takımın teknik sorumlusunu üstlenen Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular öncelikle koşu çalışması yaptı. Daha sonra pas çalışmalarıyla performanslarını artırmaya yönelik yoğun bir program uygulandı.

Hazırlıklarının sona ermesinin ardından, Yeni Malatyaspor ekibi kampa girdi. Bu hazırlık sürecinin, Fatih Karagümrük ile yapılacak mücadele için önem taşıdığı vurgulandı.

Karşılaşmanın Detayları

Malatya temsilcisi, 9 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçta takımın performansı için taraftarlar büyük bir heyecanla bekliyor.

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