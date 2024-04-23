Ziraat Türkiye Kupa’sında yarı final heyecanı başlıyor: İlk maç bu akşam yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası için yarı final karşılaşmaları bugün başlayacak. Kupanın yarı final müsabakalarındaki ilk maçında Beşiktaş, MKE Ankaragücü’ne konuk olacak. Ankaragücü-Beşiktaş yarı final karşılaşmasını, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
23 Nisan’da yapılacak olan Ankaragücü-Beşiktaş maçı, saat 20:30’da başlayacak. İki takım arasındaki mücadele, ATV ekranlarında, şifresiz bir şekilde seyirciyle buluşacak.
Ankaragücü ve Beşiktaş arasında yapılacak olan mücadelenin rövanşı ise 7 Mayıs’ta Dolmabahçe’de oynanacak.