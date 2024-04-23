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Ziraat Türkiye Kupa’sında yarı final heyecanı başlıyor: İlk maç bu akşam yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası için yarı final heyecanı, bu akşam (23 Nisan) başlayacak. Yarı final karşılaşmasında ilk oynanacak maç Ankaragücü ve Beşiktaş arasında olacak.

Yayın Tarihi: 23.04.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 16:08
Ziraat Türkiye Kupa’sında yarı final heyecanı başlıyor: İlk maç bu akşam yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası için yarı final karşılaşmaları bugün başlayacak. Kupanın yarı final müsabakalarındaki ilk maçında Beşiktaş, MKE Ankaragücü’ne konuk olacak. Ankaragücü-Beşiktaş yarı final karşılaşmasını, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

23 Nisan’da yapılacak olan Ankaragücü-Beşiktaş maçı, saat 20:30’da başlayacak. İki takım arasındaki mücadele, ATV ekranlarında, şifresiz bir şekilde seyirciyle buluşacak.

Ankaragücü ve Beşiktaş arasında yapılacak olan mücadelenin rövanşı ise 7 Mayıs’ta Dolmabahçe’de oynanacak.

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