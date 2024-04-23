Ziraat Türkiye Kupa’sında yarı final heyecanı başlıyor: İlk maç bu akşam yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası için yarı final heyecanı, bu akşam (23 Nisan) başlayacak. Yarı final karşılaşmasında ilk oynanacak maç Ankaragücü ve Beşiktaş arasında olacak.